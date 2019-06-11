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На Ставрополье задержан водитель с огнестрельной «ручкой»

Происшествия

Водитель автомобиля утверждает, что ручка нужна ему «на всякий случай»

Георгиевск, Ставропольский край, 11 июня 2019, 12:01 — REGNUM  Нетрезвого водителя с самодельным огнестрельным оружием задержали сотрудники ГИБДД в Георгиевске Ставропольского края, об этом 11 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю.

Как сообщается, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, у водитель которого имелись признаки алкогольного опьянения. От предложения пройти медосвидетельствование водитель отказался. При осмотре его автомобиля полицейские обнаружили сумку с металлическим предметом, с виду похожим на шариковую ручку, но затвором, а также 30 патронов калибра 5,6 мм. Позже экспертиза показала, что изъятый предмет — самодельное устройство для стрельбы боевыми патронами, а патроны — пригодны для использования.

Сам водитель сообщил полицейским, что купил огнестрельную «ручку» и патроны в другом регионе и хранил «на всякий случай». Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Также в отношении мужчины составлен административный протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Отметим, что в мае этого года за хранение огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Ессентуки. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Незаконный оборот огнестрельного оружия
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