Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Калимантане

Джакарта, , 12:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в индонезийской провинции Северный Калимантан 11 июня, сообщает Antaranews.

«Эпицентре землетрясения находился на суше на расстоянии 40 км к юго-востоку от Булунганской области на острове Калимантан на глубине 14 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Результаты анализа источников землетрясения показали, что оно было вызвано деформацией породы.

До сих пор нет информации о возможных повреждениях, вызванных землетрясением. Афтершоков также не наблюдается.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.

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