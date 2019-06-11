Вторник, 11 Июня 2019 года
12:01:20 МСК

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Калимантане

Происшествия

Землетрясение вызвано деформацией породы

Джакарта, 11 июня 2019, 12:01 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в индонезийской провинции Северный Калимантан 11 июня, сообщает Antaranews.

«Эпицентре землетрясения находился на суше на расстоянии 40 км к юго-востоку от Булунганской области на острове Калимантан на глубине 14 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Результаты анализа источников землетрясения показали, что оно было вызвано деформацией породы.

До сих пор нет информации о возможных повреждениях, вызванных землетрясением. Афтершоков также не наблюдается.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить