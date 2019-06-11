В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток

Курган, , 11:48 — REGNUM В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество. Груз направлялся в Екатеринбург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска «Петухово». Груз перевозил 28-летний гражданин России. В составе биологически активных добавок обнаружилось сильнодействующее вещество, запрещённое к свободному обороту на территории РФ.

Опасный груз изъят и передан полицейским. На данный момент проводятся следственные действия по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ») и статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта»).

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