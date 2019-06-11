Вторник, 11 Июня 2019 года
11:48:28 МСК

В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток

Происшествия

Сильнодействующее вещество было обнаружено в биологически-активных добавках

Курган, 11 июня 2019, 11:48 — REGNUM  В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество. Груз направлялся в Екатеринбург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска «Петухово». Груз перевозил 28-летний гражданин России. В составе биологически активных добавок обнаружилось сильнодействующее вещество, запрещённое к свободному обороту на территории РФ.

Опасный груз изъят и передан полицейским. На данный момент проводятся следственные действия по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ») и статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта»).

Читайте ранее в этом сюжете: Миллион за опасный препарат: в Югре оштрафована аптека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное изготовление, фальсификация, контрабанда лекарств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить