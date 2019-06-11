Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5.5

Происшествия

Никто не пострадал

Веллингтон, 11 июня 2019, 11:18 — REGNUM  В Новой Зеландии произошло сильное землетрясение магнитудой 5.5 баллов. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство Otago Daily Times.

Подземные толчки ощущались на юге страны 10 июня в 3:24 по местному времени. Сообщений об ущербе и жертвах не поступало. Накануне сейсмологи спрогнозировали грядущее землетрясение и предупредили граждан.

После произошедшего жители южных городов Новой Зеландии начали активно делиться произошедшим в социальных сетях. Очевидцы описывают землетрясение как ощущаемые сильные толчки, от которых падала мебель и билась посуда. Некоторые сравнили землетрясение с проезжающим мимо тяжёлым грузовиком, от которого исходит сильная вибрация и шум.

Жители Новой Зеландии опасаются повторных толчков. Однако местные власти призывают граждан не сеять панику, и напоминают о том, что специальная система предупреждения землетрясений способна задолго предупредить о приближающемся стихийном бедствии.

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Зарубежная хроника
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