Вторник, 11 Июня 2019 года
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Жильцы пострадавшего в Нижнем Тагиле подъезда временно расселены

Происшествия

Сам подъезд отключён от газа

Нижний Тагил, Свердловская область, 11 июня 2019, 11:16 — REGNUM  Жители пострадавшего в свердловском Нижнем Тагиле подъезда пятиэтажки временно расселены. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, созданного после хлопка газа.

Подъезд отключён от газа, уточняют в компании ГАЗЭКС. Остальные шесть подъездов снабжаются «голубым топливом» в обычном режиме.

По данным компании, погибшим является 28-летний гражданин. Известно, что он и был хозяином квартиры, в которой произошёл хлопок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывной волной его сбросило с четвёртого этажа. Начался пожар, площадь которого достигла 90 кв. метров.

Мужчина утром 11 июня умер в реанимации. В Нижнем Тагиле введён режим ЧС.

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Взрывы бытового газа
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