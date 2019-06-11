Жильцы пострадавшего в Нижнем Тагиле подъезда временно расселены

Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:16 — REGNUM Жители пострадавшего в свердловском Нижнем Тагиле подъезда пятиэтажки временно расселены. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, созданного после хлопка газа.

Подъезд отключён от газа, уточняют в компании ГАЗЭКС. Остальные шесть подъездов снабжаются «голубым топливом» в обычном режиме.

По данным компании, погибшим является 28-летний гражданин. Известно, что он и был хозяином квартиры, в которой произошёл хлопок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывной волной его сбросило с четвёртого этажа. Начался пожар, площадь которого достигла 90 кв. метров.

Мужчина утром 11 июня умер в реанимации. В Нижнем Тагиле введён режим ЧС.