В Омске дети продолжают падать из окон: погиб трёхлетний мальчик

Омск, , 10:53 — REGNUM В Омске проводится проверка по факту несчастного случая с ребёнком, сообщили ИА REGNUM 11 июня в областном следственном управлении СКР. Трёхлетний мальчик выпал из окна.

Ребёнка с кататравмой (травма, полученная в результате падения с высоты — прим. ред.) доставили в больницу вечером 10 июня. Установлено, что мальчик выпал из окна шестого этажа, опершись на москитную сетку, пока мать отвлеклась на младшего ребёнка.

С тяжёлыми травмами мальчика доставили в больницу. Однако, несмотря на помощь медиков, утром он скончался.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося и условия проживания и воспитания ребёнка», — подчеркнули в ведомстве, попросив родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только с 1 по 13 мая в Омске было зафиксировано пять случаев падения детей из окон. Ещё один ребёнок в этот период выпал из окна в посёлке Чернолучье. Следствие объявило о проверках по всем случаям.

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