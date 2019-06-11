Активисты призывают банки отказаться от финансирования нефтепровода Уганды

Кампала, , 10:57 — REGNUM Группа из 30 международных и местных компаний обратилась к двум банкам с просьбой отказаться от планов по сбору средств для строительства нефтепровода для экспорта угандийской нефти, заявив, что проект нанесет ущерб местному населению, водным ресурсам и дикой природе. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, нефтепровод протяженностью 1445 километров пройдет от месторождений на западе Уганды до танзанийского порта Танга, расположенного в Индийском океане. Нефтепровод имеет важное значение для разработки нефтяных запасов Уганды, считают эксперты.

В привлечении средств принимают участие Standard Bank Group из ЮАР и японская банковская корпорация Sumito Mitsui. Стоимость проекта составляет 3,5 миллиардов долларов США.

«Мы считаем, что этот проект представляет неприемлемый риск для местного населения из-за потенциальной угрозы потери ими средств к существованию и вытеснения с территории», — сообщается в совместном заявлении компании Global Witness и 29 групп из США, Великобритании и других стран.

В заявлении сообщается, что проект создаст «неприемлемые риски для водных ресурсов, биологического разнообразия и естественной среды обитания, а также станет новым источников выбросов углекислого газа».

Standard Bank подтвердил получение письма и сообщил о его рассмотрении. В Sumito Mitsui Banking Corporation отказались от комментирования ситуации.

По оценкам на 2006 год, запасы нефти в западных месторождениях Уганды составляют 6 миллардов баррелей.