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В Нигерии 25 человек убиты вооруженными боевиками

Происшествия

В результате нападения боевиков на жителей штата Сокото в Нигерии погибло 25 человек

Абуджа, 11 июня 2019, 10:59 — REGNUM  Полиция Нигерии сообщила, что 25 людей были убиты в результате нападения, совершенного группировкой вооруженных боевиков в штате Сокото, находящемся на северо-западе страны. Четверо нападавших были арестованы.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, комиссар полиции штата Ибрагим Каодже отметил, что нападение произошло ночью. В результате него пострадали жители трех деревень на севере страны: Калху, Тсаге и Геери.

Как сообщается, в ходе нападения боевики похищали коров, коз и ценные вещи.

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Зарубежная хроника
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