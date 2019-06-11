В Нигерии 25 человек убиты вооруженными боевиками

Абуджа, 11 июня 2019, 10:59 — REGNUM Полиция Нигерии сообщила, что 25 людей были убиты в результате нападения, совершенного группировкой вооруженных боевиков в штате Сокото, находящемся на северо-западе страны. Четверо нападавших были арестованы.
По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, комиссар полиции штата Ибрагим Каодже отметил, что нападение произошло ночью. В результате него пострадали жители трех деревень на севере страны: Калху, Тсаге и Геери.
Как сообщается, в ходе нападения боевики похищали коров, коз и ценные вещи.