Пожары в иракском Синджаре: погибли фермеры

Синджар, Ирак, , 10:26 — REGNUM В результате очередных пожаров, вспыхнувших в иракской провинции Синджар, погибли двое фермеров, об этом 11 июня сообщает Kurdistan 24.

Причиной возгарания стала загоревшаяся проводка, а сильный ветер разнес языки пламени на многие километры.

Фермеры погибли пытаясь тушить пожар, еще трое человек получили ожоги различной степени тяжести.

Напомним, пожары стали серьезным испытанием для жителей многих провинций Ирака, под огнем сгорели тысячи акров сельскохозяйственных угодий, в ряде случаев поджоги осуществлялись намеренно, в том числе и террористическими группировками.

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