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В Японии заявили, что причиной крушения F-35 стал феномен «гигантской руки»

Происшествия

Министр обороны Японии назвал причины крушения истребителя-бомбардировщика ВВС Японии

Токио, 11 июня 2019, 11:26 — REGNUM  10 июня в ходе пресс-конференции министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что новейший боевой самолет пятого поколения F-35 производства американской компании «Локхид Мартин» потерпел крушение в силу так называемого феномена «гигантской руки» — пилот в какой-то момент потерял равновесие и не смог справиться с управлением. Самолет пропал с радаров 9 апреля во время учений.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», Ивая также отметил, что то, что в истребителе существовала неисправность, маловероятно. Несмотря на инцидент, полеты на F-35 будут продолжаться, однако теперь пилоты будут дополнительно обучаться технике безопасности и профессиональным навыкам. Алгоритм полета был восстановлен с помощью записей других F-35, принимавших участие в учениях. Пилоту была дана команда снизить высоту, он начал стремительное снижение, но «врезался» в океан, разбившись за 35 секунд.

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Зарубежная хроника
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