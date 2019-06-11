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Шестилетняя девочка пропала в Забайкальском крае

Происшествия

Заявление о шестилетней девочке, пропавшей в селе Игдоча, поступило в правоохранительные органы 10 июня

Чита, 11 июня 2019, 10:18 — REGNUM  По факту пропажи шестилетней девочки в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство малолетнего).

Заявление о шестилетней девочке, пропавшей в селе Игдоча, поступило в правоохранительные органы 10 июня.

«Следователи СКР совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов, МЧС, местной администрации и добровольцы уже задействованы в поисковых мероприятиях.

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