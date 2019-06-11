Ложь Кремлю — наихудший грех: о деле Голунова

Москва, , 10:02 — REGNUM Против сотрудников МВД, замешанных в деле Ивана Голунова, уже скопилась критическая масса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Это опубликование не тех фотографий, телесные повреждения нанесенные Голунову, отсутствие в биологических пробах следов наркотиков и вот последнее на изъятых пакетиках нет его ДНК, но есть ДНК других людей», — отметил политолог.

Но, самое опасное для сотрудников МВД — это то, что они предоставили вышестоящим лицам недостоверные сведения по этому делу. А такое ставит под угрозу существование адекватной системы информирования политических властей страны.

«Ложь Кремлю — это наихудший грех из всех административных грехов. Возьму смелость сделать прогноз по этому делу: будут кадровые отставки в МВД, а Голунова признают невиновным», — высказал свое мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотиков. Сам Голунов считает, что наркотики ему подбросили. На данный момент известно, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек.

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