Обнаружено тело третьего погибшего в порту Махачкалы

Махачкала, , 09:58 — REGNUM На танкере в Махачкалинском морском порту найдено тело еще одного погибшего в результате взрыва на танкере. Такую информацию приводит Росморречфлот.

Таким образом, число погибших в настоящее время достигло трех человек. Еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня хлопок газовоздушной смеси произошёл в машинном отделении танкера Махачкалинского морского торгового порта во время перекачки нефтепродуктов. Были обнаружены тела двоих погибших. Троих пострадавших с серьезными ожогами доставили в республиканскую клиническую больницу.

Состояние одного человека оценивается как крайне тяжёлое, у него 95% ожогов поверхности тела.

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В настоящее время пожар на танкере потушен. Южное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку по данному ЧП.

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