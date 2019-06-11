Мошенницу из Бурятии обвиняют в хищении 46 млн рублей

Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM В Бурятии завершено уголовное дело в отношении мошенницы, которую обвиняют в хищении у десяти граждан 46 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, дело уже передано в суд.

«30-летняя улан-удэнка вводила в заблуждение граждан, предлагая им возможность краткосрочного инвестирования в бизнес с условием возврата более крупных сумм. Одним из первых клиентов стал знакомый ей житель Улан-Удэ, который, поверив в возможность быстрой прибыли, отдал около 14 миллионов рублей», — отмечают в министерстве.

Однако это стало лишь началом её «карьеры». В последующем женщина арендовала офис, где принимала клиентов, налаживала с ними тесные дружеские связи и даже ходила на их семейные праздники. В результате граждане без опасений передавали ей свои деньги, тем более что обвиняемая первоначально выплачивала незначительные дивиденды некоторым из инвесторов.

«Таким образом в 2017 году она обманула девять человек. Наибольшая привлеченная сумма составила около 21 миллиона рублей, наименьшая — 540 тысяч. Уже в 2018 году она совершила хищение более миллиона рублей у жителя Улан-Удэ под предлогом получения предоплаты за поставку партии сотовых телефонов», — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, в общей сложности обвиняемая похитила у десяти граждан денежные средства на сумму более 46 миллионов рублей. Обманутые клиенты стали обращаться в полицию после того, как выплаты прекратились. Как отмечают в МВД, женщине теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мошеннике из Калуги, который привлек почти миллиард рублей клиентов, заинтересованных в сокрытии денег от налогового и финансового контроля. Лжебанкир размещал деньги на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций, заработав в качестве вознаграждения за оказанные услуги более 28 млн рублей. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам заключения условно и штрафу в 800 тыс. рублей.

В конце мая в Барнауле был задержан создатель финансовой криптовалютной пирамиды, привлекавший крупные инвестиции, обещая сверхвысокую доходность. В частности, одна из потерпевших перечислила более 2,3 млн рублей, а всего выявлено почти триста подобных эпизодов.

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