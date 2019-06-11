Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Подмосковье ликвидирован крупный пожар на пилораме

Происшествия

О пострадавших не сообщается

Королёв, Московская область, 11 июня 2019, 09:43 — REGNUM  В Московской области в здании пилорамы произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило дежурному в 07:10 сегодня, 11 июня.

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В ведомстве уточнили, что огонь вспыхнул в строении в посёлке Торфопредприятия города Королёва. Менее чем за час огнеборцам удалось локализовать возгорание. В 08:41 объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара были задействованы более 40 человек и 17 единиц техники.

О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании лесоперерабатывающего предприятия в Королёве произошло на площади 4,7 тыс. квадратных метров. МЧС заявляло о существующей угрозе перехода пламени на соседние постройки.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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