Вторник, 11 Июня 2019 года
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Семь мигрантов утонули у берегов греческого острова Лесбос

Происшествия

...после того, как их лодка перевернулась

Афины , 11 июня 2019, 09:54 — REGNUM  Два ребенка, четыре женщины и мужчина утонули в результате того, что перевозившая их лодка перевернулась недалеко от греческого острова Лесбос, сообщает Reuters.

Остальные 57 человек были спасены в результате спасательной операции, которая все еще продолжается, добавили в службе береговой охраны.

Ни о подробностях произошедшего, ни о национальности погибших не сообщается.

Большое число беженцев и мигрантов пытаются пересечь Эгейское море со стороны Турции по короткому, но крайне опасному водному пути, и часто терпят бедствие при неблагоприятных погодных условиях.

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Миграционная сделка ЕС — Турция
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