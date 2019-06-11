Семь мигрантов утонули у берегов греческого острова Лесбос

Афины , , 09:54 — REGNUM Два ребенка, четыре женщины и мужчина утонули в результате того, что перевозившая их лодка перевернулась недалеко от греческого острова Лесбос, сообщает Reuters.

Остальные 57 человек были спасены в результате спасательной операции, которая все еще продолжается, добавили в службе береговой охраны.

Ни о подробностях произошедшего, ни о национальности погибших не сообщается.

Большое число беженцев и мигрантов пытаются пересечь Эгейское море со стороны Турции по короткому, но крайне опасному водному пути, и часто терпят бедствие при неблагоприятных погодных условиях.