Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Москве в здании школы произошел пожар

Происшествия

В настоящее время выясняются причины ЧП

Москва, 11 июня 2019, 09:41 — REGNUM  Возгорание кровли здания школы №2072 произошло в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в ночь на 11 июня на ул. Перовской д. 57А в районе Новогиреево. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Площадь пожара составила около 5 квадратных метров, — сказал источник. — Возгорание ликвидировано».

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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ЧП в образовательных учреждениях
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