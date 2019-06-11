В Москве в здании школы произошел пожар

Москва, , 09:41 — REGNUM Возгорание кровли здания школы №2072 произошло в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в ночь на 11 июня на ул. Перовской д. 57А в районе Новогиреево. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Площадь пожара составила около 5 квадратных метров, — сказал источник. — Возгорание ликвидировано».

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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