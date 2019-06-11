Во Львове с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек

Львов, Украина, , 09:45 — REGNUM Во Львове с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 гостей ресторана «Червона рута», сообщило 11 июня информационное агентство «УНН».

"В течение 9−10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находились на свадьбе в ресторане «Червона рута» города Львов», — рассказали журналистам представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о 18 пострадавших во Львове, среди которых два ребёнка 7 и 9 лет.

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