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В Тюменской области у Вечного огня насмерть забита женщина

Происшествия

Составлен фоторобот подозреваемого, объявленного в розыск

Тобольск, Тюменская область, 11 июня 2019, 09:40 — REGNUM  В Тюменской области объявлен в розыск молодой человек, жестоко избивший 52-летнюю женщину. Её нашли без сознания в синяках и с другими травмами рано утром 27 мая 2019 года у Вечного огня в городе Тобольске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципального отдела МВД России.

Разыскивается мужчина славянской внешности, рост 170 см, среднего телосложения. Волосы светлые, имеется челка, зачесанная на правый бок. Глаза голубые. В момент совершения преступления был одет в черную кожаную куртку, голубые джинсы и спортивную обувь.

По словам очевидцев, молодой, хорошо одетый мужчина методично пинал ногами женщину, лежащую на асфальте. Врачам её спасти не удалось.

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Бытовые убийства
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