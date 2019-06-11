В Тюменской области у Вечного огня насмерть забита женщина

Тобольск, Тюменская область, , 09:40 — REGNUM В Тюменской области объявлен в розыск молодой человек, жестоко избивший 52-летнюю женщину. Её нашли без сознания в синяках и с другими травмами рано утром 27 мая 2019 года у Вечного огня в городе Тобольске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципального отдела МВД России.

Разыскивается мужчина славянской внешности, рост 170 см, среднего телосложения. Волосы светлые, имеется челка, зачесанная на правый бок. Глаза голубые. В момент совершения преступления был одет в черную кожаную куртку, голубые джинсы и спортивную обувь.

По словам очевидцев, молодой, хорошо одетый мужчина методично пинал ногами женщину, лежащую на асфальте. Врачам её спасти не удалось.