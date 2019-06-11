Аварийный барак сгорел в Ингушетии, без жилья остались 10 семей

Магас, , 09:31 — REGNUM Здание старого дома барачного типа сгорело в ингушском городе Сунжа. При пожаре пострадал молодой человек, пытавшийся своими силами тушить огонь. Он ранен осколком стекла и доставлен в Сунженскую центральную районную больницу. Его жизни ничего не угрожает, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону, пожар случился 10 июня около 18:30 в аварийном доме 1960 года постройки по улице Заводская. Общая площадь горения составила около 100 кв/м. Выехавшие на место ЧП пожарные потушили пламя в течение получаса. Однако дом для дальнейшего проживания оказался непригоден.

Комментируя ситуацию, в мэрии Сунжи назвали основными версиями пожара короткое замыкание электропроводки и неосторожное использование газовой печи. В результате ЧП остались без крыши над головой 10 семей. Их временно разместили в местной школе. Дальнейшую судьбу дома и его жителей будет решать администрация города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года при пожаре в сельском поселении Нестеровское погиб мужчина. Он спасал свою семью из огня, а сам остался в сгоревшем доме. МЧС выступило с ходатайством о награждении погибшего посмертно за спасение людей при пожаре.