Под Симферополем застрелили мужчину

Симферополь, , 09:23 — REGNUM Под Симферополем в посёлке Аграрное застрелили пожилого мужчину, возбуждено уголовное дело. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

«По данным следствия, в ночь с 9 на 10 июня 2019 года в посёлке Аграрное городского округа Симферополь неустановленным лицом с использованием огнестрельного оружия был произведен выстрел в мужчину 1958 года рождения, от которого он спустя непродолжительное время скончался в больнице Симферополя», — сообщили в управлении СКР по Крыму.

По информации правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в крымском курортном городке Саки был задержан заместитель постпреда главы Чечни в РК Мурад Саидов. Поданным МВД, в городском кафе полиция застала около десяти вооружённых мужчин, которые избивали бизнесмена Ибрагима Алиева, который якобы отказался отдавать Саидову долю в бизнесе. В ходе задержания у нападавших были обнаружены боеприпасы, несколько единиц стрелкового оружия, а также золотой пистолет.

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