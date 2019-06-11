По факту ЧП на судне в Махачкале начата проверка

Махачкала, , 09:26 — REGNUM По факту хлопка газовоздушной смеси на танкере в Махачкале следователи организовали проверку, заявил представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

«По факту инцидента организована проверка», — сообщил представитель следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2019 года примерно в 4:30 в машинном отделении Махачкалинского морского торгового порта произошёл хлопок газовоздушной смеси. ЧП случилось во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

По имеющейся информации, есть пострадавшие.

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