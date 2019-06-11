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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт

Происшествия

Леса горят в трёх районах региона

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Красноярск, 11 июня 2019, 09:20 — REGNUM  В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 11 июня зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 6157 га — в авиационной и наземной зонах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний зафиксированы в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.

Большая часть пожаров действует в труднодоступной зоне. По данным минлесхоза, угрозы населённым пунктам нет. Четыре пожара на площади 5891 га локализованы. В тушении принимают участие 230 человек и 23 единицы техники.

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара в трёх районах на общей площади 12 га. В тушении принимали участие более 290 человек, 23 единицы техники, 11 воздушных судов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 июня в Красноярском крае на территории гослесфонда было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 5579 га в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 5,5 тыс. га

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Лесные пожары — 2019
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