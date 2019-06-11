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В Алма-Ате неизвестные сообщили о «минировании» зданий судов

Происшествия

Полиция проводит проверку

Алма-Ата, Казахстан, 11 июня 2019, 09:18 — REGNUM  В Алма-Ате (Казахстан) неизвестные сообщили о «минировании» ряда городских объектов, в том числе зданий судов, сообщает 11 июня пресс-служба городской полиции.

«В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по нескольким объектам информация о минировании оказалась ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в центре Алма-Аты были задержаны более 30 человек на несанкционированной акции протеста недовольных предварительными итогами выборов президента Казахстана.

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