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Два человека погибли при взрыве в Морском порту Махачкалы

Происшествия

Есть пострадавшие

Махачкала, 11 июня 2019, 09:16 — REGNUM  При взрыве газовоздушной смеси в Махачкалинском морском торговом порту погибли два человека. Еще трое получили травмы. Они госпитализированы в республиканскую клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе минздрава региона.

По данным ведомства, двое из пострадавших помещены в ожоговое отделение, один — в травматологию. Состояние одного человека оценивается как крайне тяжёлое, у него 95% ожогов поверхности тела.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси произошёл в машинном отделении Махачкалинского морского торгового порта во время перекачки нефтепродуктов с танкера. Инцидент случился около 04:30 11 июня. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. В ситуации разбирается начальник управления МЧС Нариман Казимагамедов, правоохранительные органы.

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