Вторник, 11 Июня 2019 года
09:22:43 МСК

В МЧС уточнили обстановку в порту Махачкалы после взрыва

Происшествия

Машинное отделение аварийного танкера сильно задымлено

Махачкала, 11 июня 2019, 09:22 — REGNUM  Угроза разлива нефтепродуктов в Махачкалинском морском торговом порту, где произошел взрыв газа на танкере, отсутствует. Об этом 11 июня сообщает пресс-центр Главного управления МЧС РФ по Дагестану.

«Угрозы разлива нефтепродуктов в море нет», — говорится в сообщении.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении танкера во время перекачки нефтепродуктов. Отмечается, что машинное отделение сильно задымлено, проводится охлаждающая проливка емкости с нефтепродуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Махачкалы произошел рано утром 11 июня. К настоящему моменту известно о двух погибших, еще три человека госпитализированы с ожогами.

Читайте также: Взрыв газа произошёл в Махачкалинском морском торговом порту

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли при взрыве в Морском порту Махачкалы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить