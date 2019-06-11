В МЧС уточнили обстановку в порту Махачкалы после взрыва

Махачкала, 11 июня 2019, 09:22 — REGNUM Угроза разлива нефтепродуктов в Махачкалинском морском торговом порту, где произошел взрыв газа на танкере, отсутствует. Об этом 11 июня сообщает пресс-центр Главного управления МЧС РФ по Дагестану.
«Угрозы разлива нефтепродуктов в море нет», — говорится в сообщении.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении танкера во время перекачки нефтепродуктов. Отмечается, что машинное отделение сильно задымлено, проводится охлаждающая проливка емкости с нефтепродуктами.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Махачкалы произошел рано утром 11 июня. К настоящему моменту известно о двух погибших, еще три человека госпитализированы с ожогами.
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