В МЧС уточнили обстановку в порту Махачкалы после взрыва

Махачкала, , 09:22 — REGNUM Угроза разлива нефтепродуктов в Махачкалинском морском торговом порту, где произошел взрыв газа на танкере, отсутствует. Об этом 11 июня сообщает пресс-центр Главного управления МЧС РФ по Дагестану.

«Угрозы разлива нефтепродуктов в море нет», — говорится в сообщении.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении танкера во время перекачки нефтепродуктов. Отмечается, что машинное отделение сильно задымлено, проводится охлаждающая проливка емкости с нефтепродуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Махачкалы произошел рано утром 11 июня. К настоящему моменту известно о двух погибших, еще три человека госпитализированы с ожогами.

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