В Подмосковье известный блогер разбился на мотоцикле

Красногорск, , 09:08 — REGNUM В Московской области погиб в ДТП блогер Артём Болдырев, сообщает паблик «Мотомосква». Ему было 33 года.

Авария произошла вечером 10 июня на 68-м километре трассы М4 «Дон» возле населённого пункта Ртищево. На странице паблика разместили фотографии с места аварии. Информация о гибели Болдырева подтверждена его друзьями.

Блогер вёл канал Moto Nexus на YouTube, на который подписано более 280 тысяч пользователей.

По данным «Комсомольской правды», мотоциклист допустил столкновение с автомобилем Fiat, следовавшим впереди. Блогер управлял транспортным средством с помощью ног.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму мотоциклист задавил пешехода и врезался в идущую на встречной полосе легковую машину на трассе Севастополь — Ялта, в результате погибли три человека.

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