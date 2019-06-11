Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Китае чудом спасли рыбака четыре часа дрейфовавшего в реке Янцзы

Происшествия

Мужчина держался за спасательный круг, пока дрейфовал 25 миль прежде, чем быть спасенным

Ухань, Китай, 11 июня 2019, 09:08 — REGNUM  Власти провинции Хубэй в центральной части Китая сообщили о спасении мужчины, который дрейфовал в реке Янцзы в течение четырех часов после случайного падения в воду, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Мужчина держался за спасательный круг, пока дрейфовал 25 миль прежде, чем быть спасенным. Инцидент произошёл в столице провинции Хубэй городе Ухань, сообщили в местном бюро безопасности на море. Как стало известно, мужчина упал в воду на отмели около 20:00 по местному времени 8 июня, однако по счастливому стечению обстоятельстве нашел в воде спасательный круг.

После трех часов дрейфа в воде, его крики привлекли внимание команды проходившего неподалеку корабля около 23:00 по местному времени. Местные газеты назвали молодого мужчину по фамилии Чен, который упал в воду во время рыбалки «очень-очень везучим».

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Происшествия на воде
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