20 полицейских машин устроили погоню за участником ДТП в Германии

Бухзаль, Германия, , 09:05 — REGNUM 20 патрульных машин участвовали в погоне по нескольким автобанам за участником дорожно-транспортного происшествия в Германии, передает немецкий канал n-tv.

10 июня не имевший прав водитель столкнулся с другим автомобилем на трассе А5 в городе Брухзаль (земля Баден-Вюртемберг) и скрылся с места аварии. На трассе А8 он проигнорировал сигналы полицейской машины, снес предупреждающий щит и развил скорость до 180 км/ч. В погоне за нарушителем участвовали в общей сложности 20 полицейских машин. Она завершилась на развязке автомагистрали A6, где водитель потерял управление, машину занесло и она перевернулась на крышу.

34-летний нарушитель получил незначительные травмы, выбрался из автомобиля и оказал сопротивление при задержании. Материальный ущерб, нанесенный водителем, оценивается более чем в €10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в американском штате Техас шестеро нелегальных мигрантов из Сальвадора погибли в ДТП, уходя от полицейской погони.

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