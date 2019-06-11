В Нижнем Тагиле после взрыва газа введён режим ЧС

Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:55 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле после произошедшего вечером 10 июня взрыва газа в пятиэтажке на Черноисточинском шоссе объявлен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Эта мера даст возможность выделять денежные средства на восстановительные работы без проведения торгов, пояснили в горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате хлопка газа оказалось повреждено несколько квартир подъезда. Пострадали три человека. Самым тяжелым было состояние мужчины, которого взрывная волна сбросила с четвёртого этажа. Утром 11 июня он скончался в больнице.