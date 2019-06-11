Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Нижнем Тагиле после взрыва газа введён режим ЧС

Происшествия

Это даст возможность оперативнее выделять деньги

Нижний Тагил, Свердловская область, 11 июня 2019, 08:55 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле после произошедшего вечером 10 июня взрыва газа в пятиэтажке на Черноисточинском шоссе объявлен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Эта мера даст возможность выделять денежные средства на восстановительные работы без проведения торгов, пояснили в горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате хлопка газа оказалось повреждено несколько квартир подъезда. Пострадали три человека. Самым тяжелым было состояние мужчины, которого взрывная волна сбросила с четвёртого этажа. Утром 11 июня он скончался в больнице.

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Взрывы бытового газа
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