В Казахстане в результате ДТП пострадали четверо граждан РФ

Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM В Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Toyota Corolla и микроавтобус Toyota Estima. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

ДТП произошло на трассе на 390 км трассы Алматы-Екатеринбург. По последним данным, в результате инцидента пострадали четверо граждан России и один житель Киргизии.

В настоящее время выясняются причины аварии.

Другие подробности пока неизвестны.