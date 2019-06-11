Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Казахстане в результате ДТП пострадали четверо граждан РФ

Происшествия

В настоящее время выясняются причины аварии

Нур-Султан, 11 июня 2019, 08:52 — REGNUM  В Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Toyota Corolla и микроавтобус Toyota Estima. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

ДТП произошло на трассе на 390 км трассы Алматы-Екатеринбург. По последним данным, в результате инцидента пострадали четверо граждан России и один житель Киргизии.

В настоящее время выясняются причины аварии.

Другие подробности пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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