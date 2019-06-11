Обвиняемого в гибели рабочего на ямальском месторождении могут оштрафовать

р-н Тазовский, Ямало-Ненецкий АО, , 08:57 — REGNUM На Ямале следствие обратилось в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела о нарушении правил безопасности на месторождении, повлёкшем гибель человека. Обвиняемый добровольно загладил ущерб, причиненный преступлением, и примирился с вдовой погибшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, ночью 3 апреля 2019 года на участке строящегося газопровода на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе, при проведении пневматических испытаний участка трубопровода на прочность и герметичность, произошел отрыв приваренной заглушки и, под действием давления воздуха участок трубопровода пришел в движение. Произошёл накат трубопровода на рабочего. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности, допустило нахождение работников ООО «Нова» в охранной зоне пневматических испытаний. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление. Кроме того, он добровольно загладил причинённый ущерб, примирился с вдовой потерпевшего. Следствие вышло с ходатайством о прекращении уголовного преследования обвиняемого и назначении данному лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Окончательное решение по делу вынесет суд.