Жительница Ульяновска убила сожителя «без причины»

Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы, которую обвиняют в убийстве своего сожителя. Подсудимая дала признательные показания, заявив, что ударила мужчину ножом «без причины», сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области. Кроме того, в регионе завершились обвинительными приговорами дела о покушении на убийство, в котором вынесен приговор 21-летнему рецидивисту, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого пострадавший получил психическое расстройства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Ульяновске перед судом предстанет 37-летняя горожанка, которой инкриминируют убийство. Следствие полагает, что утром 1 апреля 2019 года обвиняемая, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, ударила своего сожителя ножом. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

«В ходе допросов она дала признательные показания, пояснив, что мужчину ударила ножом без причины», — говорится в сообщении.

Женщина заключена под стражу.

Конфликт между мужчинами в Радищевском районе Ульяновской области едва не завершился убийством. Потерпевший с многочисленными колото-резаными ранениями был доставлен в больницу 10 августа 2018 года, врачам удалось его спасти. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что у потерпевшего в ходе распития спиртных напитков во дворе одного из домов по улице Интернациональной в поселке Радищево возник конфликт с 21-летним пасынком, ранее неоднократно судимым.

«Пасынок, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс жертве многочисленные удары колуном, ножом, топором и табуретом по различным частям тела. Кроме того, установлено, что спустя месяц злоумышленник угрожал расправой своей сестре», — говорят в прокуратуре Ульяновской области.

21-летний парень признан судом виновным в покушении на убийство и угрозе убийством, приговорен к 6,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В Димитровграде вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, у которого из-за полученной травмы возникло психическое расстройство (в виде посткоммоционного синдрома). Перед судом предстал 42-летний житель города. По данным прокуратуры региона, пострадавший с ушибом головного мозга тяжелой степени был доставлен в больницу ночью 13 января 2019 года. В ходе разбирательств установлено, что в тот вечер во время застолья у потерпевшего возник конфликт с подсудимым, в ходе которого он побил его, в том числе удары были нанесены по голове. Димитровградец признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст.111 УК РФ) и приговорен к двум годам четырем месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.