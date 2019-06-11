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Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье

Происшествия

Артём Болдырев управлял мотоциклом, положив ноги на руль

Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Иллюстрация: Цитата зи видео «Indian Chieftain... Или все-же Harley» (Moto nexus)
Артём Болдырев

Домодедово, Московская область, 11 июня 2019, 08:52 — REGNUM  Мотоблогер Артём Болдырев по прозвищу Болт погиб в дорожной аварии в Домодедове. Сообщение об этом опубликовано в сообществе «Мотомосква это наш город» в соцсети «Вконтакте».

"Погиб Болт. Скорбим», — говорится в сообщении.

Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем. Согласно видеозаписи, сделанной блогером перед аварией и опубликованной телеканалом «Россия 24», он управлял мотоциклом, положив ноги на руль.

Болдыреву было 34 года. Он родился в Уфе и недавно переехал в Москву. На его канал Moto Nexus в YouTube подписаны около 287 тыс. человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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