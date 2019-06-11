Зеленский поручил создать комиссию по расследованию пожара в Одессе

Киев, , 08:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в центре психического здоровья в Одессе. Об этом он написал 11 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«Страшная трагедия. Пожар ликвидировали, но уже шесть погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут установлены. Мои соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе загорелась крыша одноэтажного корпуса медицинского центра психического здоровья. Из 15 спасённых человек четыре человека умерли на месте, ещё двое скончались позже в больнице.

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