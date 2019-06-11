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Взрыв газа произошёл в Махачкалинском морском торговом порту

Происшествия

Есть пострадавшие

Махачкала, 11 июня 2019, 08:31 — REGNUM  Хлопок газовоздушной смеси произошёл в машинном отделении Махачкалинского морского торгового порта во время перекачки нефтепродуктов с танкера. По предварительным данным имеются пострадавшие, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Происшествие случилось ранним утром 11 июня примерно в 4:30. На место выехал начальник чрезвычайного ведомства Нариман Казимагамедов. Информация уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Чародинском районе Дагестана произошёл взрыв газового оборудования в пассажирском УАЗе. Пострадали трое взрослых и один ребёнок. Всех четверых госпитализировали, в том числе одну женщину в тяжёлом состоянии.

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