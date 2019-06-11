Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Королёве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. квадратных метров

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Королёв, Московская область, 11 июня 2019, 08:27 — REGNUM  В Королёве Московской области загорелось здание лесоперерабатывающего предприятия на площади 4,7 тыс. квадратных метров, сообщает 11 июня пресс-служба регионального главного управления МЧС.

По данным ведомства, существует угроза перехода пламени на соседние постройки. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Томской области произошел крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в поселке 2-м ЛПК. Пожарным понадобилось 17 часов, чтобы ликвидировать возгорание.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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