В Белой Церкви восстановили подачу воды после загрязнения реки Рось

Белая Церковь, Украина, , 08:04 — REGNUM Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Белая Церковь приняла решение возобновить водоснабжение города после того, как в реке Рось не нашли опасных химикатов, заявили 10 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям г. Белая Церковь решено с 20 часов 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь», — сказано в сообщении.

Ранее специалисты провели анализ проб воды, взятых в местах водозабора и не нашли опасных веществ.

Напомним, 9 июня в Винницкой области перевернулся и загорелся микроавтобус, перевозивший ёмкости с гербицидами и стимуляторами роста растений. Около 800 литров химикатов попали в пруд, а оттуда в реку Рось.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о разливе опасного инсектицида «Нурал В» не подтвердилась, гибель рыбы в водоёмах не зафиксирована.

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