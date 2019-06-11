На Тайване разбился экскурсионный автобус

Тайбэй, , 08:11 — REGNUM Три человека погибли и еще 13 получили травмы при опрокидывании экскурсионного автобуса на Тайване. Об этом сообщает информационное агентство ChinaNews.

Авария произошла вечером 10 июня на скоростной трассе, соединяющей Тайбэй и Гаосюн. В районе уезда Чжанхуа автобус внезапно пошел под откос, сбил дорожное ограждение и опрокинулся.

В автобусе, помимо 33-летнего водителя, находились 15 пассажиров. Водитель рассказал, что увидел на пути падающий предмет и пытался избежать столкновения, однако пассажиры полагают, что ДТП случилось из-за психологического состояния водителя. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на скоростной трассе между Тайбэем и Гаосюном уже происходило смертельное ДТП с автобусом. В сентябре 2017 года междугородний автобус врезался в ограждение и перевернулся, погибли шесть человек, включая водителя, еще 11 были госпитализированы с травмами.

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