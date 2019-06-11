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Свердловский губернатор поручил помочь пострадавшим в Нижнем Тагиле

Происшествия

Помощь могут оказать из областного резервного фонда

Нижний Тагил, Свердловская область, 11 июня 2019, 07:55 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле. Ситуацию глава региона держит на личном контроле.

По словам Куйвашева, сейчас главное — определить средства и силы для оказания помощи эвакуированным жильцам подъезда пятиэтажки. Также глава области отметил, что при необходимости помощь будет выделена из резервного фонда области. Это будет в том случае, если соответствующий запрос направит мэр Владислав Пинаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок газа произошёл вечером 10 июня. Затем начался пожар. С возгоранием пожарные справились. Несколько квартир пострадало.

Кроме того, два человека отравились угарным газом. Ещё один мужчина оказался выброшен взрывной волной из квартиры на четвёртом этаже на землю. К утру он скончался.

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