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В Честере по подозрению в убийстве 8 младенцев арестована бывшая медсестра

Происшествия

Полиция расследует внезапную вспышку младенческой смертности в британской больнице

Честер, Великобритания, 11 июня 2019, 07:55 — REGNUM  В британском графстве Чешир по подозрению в убийстве как минимум восьми новорожденных арестована 28-летняя женщина, работавшая медсестрой. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 10 июня.

Это уже второй арест подозреваемой. Первый раз она была арестована в июле 2017 года, но вышла на свободу под залог. Ей предъявлены обвинения в убийстве восьми младенцев и в девяти покушениях на убийство. Расследование внезапного роста детской смертности в Больнице графини Честерской было начато в 2015 году. В ходе расследования было зафиксировано 17 смертей и 16 нефатальных коллапсов новорожденных.

В данный момент подозреваемая сотрудничает со следствием. О предполагаемых мотивах убийств полиция не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Германии бывший санитар Нильс Хёгель был приговорен к пожизненному заключению за убийство в общей сложности 85 пациентов. Прокуратура подозревала его более чем в сотне убийств.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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