В Китае секретарь горкома Хух-Хото подозревается в коррупции

Пекин, , 07:47 — REGNUM В Китае секретарь Комитета Компартии по городскому округу Хух-Хото Внутренней Монголии Юнь Гуанчжун подозревается в коррупции, сообщает 11 июня пресс-служба китайского антикоррупционного ведомства.

Отмечается, что комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) начала расследование против Гуанчжуна, в настоящее время он находится под надзором. Гуанчжун занимает должность секретаря горкома Хух-Хото с ноября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года, когда к власти в Китае пришёл Си Цзиньпин, в стране была развёрнута крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией. По итогами 2018 года за нарушение норм и принципов умеренности и бережливости были наказаны в общей сложности более 68,5 тыс. чиновников.

В конце мая 2019 года в Китая бывшего высокопоставленного дисциплинарного инспектора приговорили к 12 годам тюрьмы за получение взяток общим размером более 32,85 млн юаней (около $4,76 млн).

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