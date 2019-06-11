В Нижнем Тагиле скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа

Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:39 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле скончался гражданин, которого вечером 10 июня сбросило взрывной волной с четвёртого этажа. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

После получения травм он был госпитализирован. Спасти его не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажки на Черноисточинском шоссе. После хлопка возник пожар, площадь которого достигла 90 кв. метров.

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