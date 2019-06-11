Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию

Мюнхен, Германия, , 07:33 — REGNUM Сильнейший шторм с крупным градом обрушился на юг Германии, причинив материальный ущерб, передает немецкий канал n-tv 10 июня.

Ливень с градом начался во второй половине дня в Баварии. Метеорологи оценили уровень интенсивности дождя как наивысший. В местную полицию поступило около 300 звонков с жалобами на различные происшествия. Очевидцы сообщали о граде «размером с теннисный мяч», метеорологи зафиксировали град диаметром 5 см.

Град серьезно повредил множество автомобилей в Мюнхене, разбил окна и террасы домов. Город оказался усеян сломанными ветками и вырванными деревьями, подтоплены многие дома. Два человека обратились в больницы за медицинской помощью. В аэропорту были задержаны несколько рейсов. Из-за упавших на железнодорожное полотно деревьев было нарушено движение поездов.

По прогнозам метеорологов, шторма продолжатся 11 июня и затронут другие регионы Германии.