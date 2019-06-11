Сотрудник таможни попался на взятке в Алтайском крае

Барнаул, , 07:17 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни по фактам превышения должностных полномочий и получения им взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Уточняется, что фигурантом уголовного дела (ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 290 УК РФ) стал главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни.

По предварительным данным, в 2018 году к сотруднику таможни обратился знакомый, который занимается реализацией ввезенных на территорию России транспортных средств. Он попросил передать ему список автотранспортных средств, прошедших таможенное оформление на территории стран участниц ЕАЭС. Между тем эта информация относится к ведомственным документам, она конфиденциальна и предназначена лишь для служебного пользования сотрудниками таможни.

Сотрудник таможни безвозмездно передал знакомому флеш-карту с этой информацией.

Через некоторое время знакомый предложил подозреваемому взятку в размере 35 тысяч рублей. Взамен сотрудник таможни должен был ускорить процесс таможенного оформления и получения паспорта транспортного средства на автомобили, ввезенные в Россию из стран ЕАЭС.

Взятку подозреваемый получил частями — с сентября по декабрь 2018 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что в отношении заместителя главы администрации города Барнаула возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2019 год чиновник получил от представителя одной из компаний более 1 млн рублей. Взамен он обязался поручить подчинённым заключить с компанией муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.

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