Наводнение унесло жизни 7 человек в китайской провинции Гуандун

Гуанчжоу, Китай, , 07:13 — REGNUM Семь человек погибли и один числится пропавшим без вести после проливного дождя в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

На 10:00 по местному времени 11 июня ливни в провинции достигли такой силы, что вызванное ими наводнение смысло несколько дорог и подтопило жилые дома. В трех уездах города Хэйюань наблюдаются наиболее серьезные повреждения из-за непогоды из всех, что были зафиксированы за последнюю неделю. Более 110 тыс. человек пострадали, почти 1000 домов повреждено.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни и наводнения стали основной причиной гибели людей в Китае за последние дни. Так, шесть человек погибли в провинции Цзянси на востоке Китая, еще пять — в Гуанси. Улучшения погоды пока не предвидится.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек утонули в результате наводнения в китайской провинции Цзянси