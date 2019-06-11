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Наводнение унесло жизни 7 человек в китайской провинции Гуандун

Происшествия

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Гуанчжоу, Китай, 11 июня 2019, 07:13 — REGNUM  Семь человек погибли и один числится пропавшим без вести после проливного дождя в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

На 10:00 по местному времени 11 июня ливни в провинции достигли такой силы, что вызванное ими наводнение смысло несколько дорог и подтопило жилые дома. В трех уездах города Хэйюань наблюдаются наиболее серьезные повреждения из-за непогоды из всех, что были зафиксированы за последнюю неделю. Более 110 тыс. человек пострадали, почти 1000 домов повреждено.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни и наводнения стали основной причиной гибели людей в Китае за последние дни. Так, шесть человек погибли в провинции Цзянси на востоке Китая, еще пять — в Гуанси. Улучшения погоды пока не предвидится.

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