Лесной пожар бушует в диких горах юго-западной китайской провинции Сычуань

Чэнду, Китай, , 07:06 — REGNUM Около 600 человек, включая местных жиелей занимаются тушением пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Департамент по чрезвычайным ситуациям региона сообщил, что лесной пожар разгорелся 8 июня утром по местному времени в отдалённом диком горном районе в уезде Мули Ляншань-Ийского автономного района провинции.

Очаг пожара, который уже успел выжечь внушительную площадь леса, пока еще не локализован, однако известно, что причиной возгорания стал удар молнии. Пожарная бригада в составе 100 специалистов выехала на место.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный лесной пожар, бушевал в провинции Юньнань также на юго-западе Китая в середине мая. Благодаря усилиям пожарных и добровольцев в количестве 2,5 тыс. человек, он был оперативно потушен.

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