Шесть человек утонули в результате наводнения в китайской провинции Цзянси

Наньчан, Китай, , 06:58 — REGNUM Шесть человек погибли и один числится пропавшим без вести после того, как ураганный ветер и наводнения обрушились на провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, власти мобилизуют все экстренные службы на борьбу со стихией. Более 135 тыс. человек были вынуждены покинуть своё жильё. Сотни домов получили повреждения. Экстренные службы занимаются поставками провизии и всего необходимого в пострадавшие районы.

Напомним, что мощные ливни обрушились на целый ряд китайских провинций с юга и до востока страны. Десятки тысяч пострадали в Гуйчжоу, в Гуанси — по меньшей мере пятеро погибших, сотни тысяч пострадавших. В Гуанчжоу от наводнения удалось спасти 500 человек.

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