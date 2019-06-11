Вторник, 11 Июня 2019 года
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Десятки тысяч человек пострадали от ливней в китайской провинции Гуйчжоу

Происшествия

Неистовые и непрекращающиеся с 5 июня ливни накрыли 30 городков Цяньнань-Бои-Мяосского автономного округа провинции

Гуйян, Китай, 11 июня 2019, 06:51 — REGNUM  Более 58,2 тыс. человек пострадали из-за интенсивных ливней, разлива рек и подтопления населенных пунктов в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Неистовые и непрекращающиеся с 5 июня ливни накрыли 30 городков Цяньнань-Бои-Мяосского автономного округа провинции Гуйчжоу. Жилища более 100 семей пострадали, 95 человек были эвакуированы. Почти 2,5 тыс. гектар пшеницы было повреждено, а прямой экономический ущерб достиг 20 млн юаней ($2,9 млн), сообщили власти.

Тяжелее всех пришлось городку Байсо в уезде Чаншунь. Внезапное наводнение, в результате которого уровень воды поднялся на два метра, вынудило местных жителей покинуть свои дома. Электроснабжения в некоторых районах еще не восстановлено. Тысячи людей занимаются устранением неполадок.

Напомним, что мощные ливни и наводнения обрушились на провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономной районе на юге Китая, а также на провинции Цзянси на востоке страны. Есть погибшие и пострадавшие.

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Сильные ливни и их последствия
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