Девять человек погибли в результате горного удара на северо-востоке Китая

Чанчунь, Китай, , 06:33 — REGNUM Девять человек погибли и еще 10 получили ранения в результате горного удара на угольной шахте Лунцзяпу провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Удар произошел около 20:00 по местному времени на шахте добывающей компании Лунцзяпу, что вызвало землетрясение 2,3 балла по шкале Рихтера, сообщили местные власти. Раненые рабочие в настоящее время получают медицинскую помощь в ближайшем госпитале. Их жизни уже ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате утечки газа на угольной шахте в провинции Хунань погибли пять человек, один человек получил ранения.

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